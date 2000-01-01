Какая же атмосфера в «Руне»! Генменеджер московского клуба посоревновался с тренером

«Руна» — новичок Единой лиги ВТБ. Чем может похвастаться московский коллектив, так это своей атмосферой! Генменеджер Сергей Юхневич посоревновался с тренером, совершая одновременно броски по кольцу. Кто попадёт первым — тот и выиграл. Кто кого?