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«Руна» — новичок Единой лиги ВТБ. Чем может похвастаться московский коллектив, так это своей атмосферой! Генменеджер Сергей Юхневич посоревновался с тренером, совершая одновременно броски по кольцу. Кто попадёт первым — тот и выиграл. Кто кого?
«Руна» — новичок Единой лиги ВТБ. Чем может похвастаться московский коллектив, так это своей атмосферой! Генменеджер Сергей Юхневич посоревновался с тренером, совершая одновременно броски по кольцу. Кто попадёт первым — тот и выиграл. Кто кого?
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Какая же атмосфера в «Руне»! Генменеджер московского клуба посоревновался с тренером
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