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Как проходит тренировочный процесс у ЦСКА
Как проходит тренировочный процесс у ЦСКА
ЦСКА традиционно считается претендентом на чемпионский титул в очередном сезоне ЕЛ ВТБ. Во время регулярного сезона в клубе показали, как проходит тренировочный процесс.
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Прям тайны закулисья? Всё на виду! Как проходит тренировочный процесс у ЦСКА. Видео
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