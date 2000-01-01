В Единой лиге ВТБ участвуют 14 клубов из России, Казахстана и Беларуси. Мы собрали пять самых вместительных арен главного баскетбольного чемпионата.
5. УНИКС (Казань) и «Парма» (Пермь) — 7000 человек
«Баскет-Холл» (Казань), открыт в 2003 году. УДС «Молот» (Пермь), открыт в 1966 году. На фото — домашняя арена «Пармы».
4. «Зенит» — 7120 человек
КСК «Арена» (Санкт-Петербург), открыт в 2013 году.
3. «Локомотив-Кубань» — 7500 человек
СК «Баскет-Холл» (Краснодар), открыт в 2011 году.
2. «Астана» — 9270 человек
Велотрек «Сарыарка» (Астана, Казахстан), открыт в 2011 году.
1. «Минск» — 15 000 человек
«Минск-Арена» (Минск, Беларусь), открыт в 2010 году.
Москва, Самара или Санкт-Петербург? Где самые вместительные арены в Единой лиге ВТБ
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