Сколько получают самые дорогие игроки НБА в сутки?
Обычно мы слышим про годовую зарплату баскетболистов. Но сколько самые высокооплачиваемые игроки зарабатывают за сутки?
3-5-е место — Джоэл Эмбиид
В день центровой «Филадельфии Севенти Сиксерс» зарабатывает $ 130,4 тыс. или 11,5 млн рублей.
3-5-е место — Никола Йокич
Центровой «Денвер Наггетс» получает в день $ 130,4 тыс. или 11,5 млн рублей.
3-5-е место — Леброн Джеймс
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» зарабатывает за сутки $ 130,4 тыс. или 11,5 млн рублей.
2-е место — Кевин Дюрант
Форвард «Финикс Санз» получает за день $ 130,5 тыс. или 11,6 млн рублей.
1-е место — Стефен Карри
В сутки разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» зарабатывает $ 142 тыс. или 12,6 млн рублей.
Сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые игроки НБА в сутки?
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