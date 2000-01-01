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10 лучших игроков по числу очков за карьеру в НБА
10 лучших игроков по числу очков за карьеру в НБА
Кевин Дюрант после матча с «Денвер Наггетс» вошёл в десятку лучших игроков по общему количеству очков за карьеру в НБА. Как выглядит этот топ-10?
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10-е место — Кевин Дюрант
10-е место — Кевин Дюрант
Тяжёлый форвард «Финикс Санз» за карьеру в НБА набрал 27 415 очков.
9-е место — Кармело Энтони
9-е место — Кармело Энтони
Бывший лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» за время выступлений достиг отметки в 28 289 очков.
8-е место — Шакил О'Нил
8-е место — Шакил О'Нил
Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» за карьеру набрал 28 596 очков.
7-е место — Уилт Чемберлен
7-е место — Уилт Чемберлен
Легенда «Филадельфии Севенти Сиксерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» успел набрать за время выступлений 31 419 очков.
6-е место — Дирк Новицки
6-е место — Дирк Новицки
31 560 очков — именно столько сумел набрать экс-центровой «Даллас Маверикс».
5-е место — Майкл Джордан
5-е место — Майкл Джордан
Бывший форвард «Чикаго Буллз» за время выступлений достиг отметки 32 292 очка.
4-е место — Коби Брайант
4-е место — Коби Брайант
Бывший атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал за карьеру 33 643 очка.
3-е место — Карл Мэлоун
3-е место — Карл Мэлоун
Экс-форвард «Юты Джаз» достиг отметки 36 928 очков за карьеру.
2-е место — Карим Абдул-Джаббар
2-е место — Карим Абдул-Джаббар
Экс-центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал за время выступлений 38 387 очков.
1-е место — Леброн Джеймс
1-е место — Леброн Джеймс
39 124 очка — столько набрал форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» за карьеру.
Дюрант вошёл в топ-10 лучших игроков по числу очков за карьеру в НБА. Кто в списке?
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