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Защитник «Пари НН» Гленн Коузи с сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ представляет нижегородский клуб. Ранее американец ни разу не был в России и, скорее всего, впервые имеет дело с нашими зимами. Реакция о много говорит!
Защитник «Пари НН» Гленн Коузи с сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ представляет нижегородский клуб. Ранее американец ни разу не был в России и, скорее всего, впервые имеет дело с нашими зимами. Реакция о много говорит!
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«О боже, я не понимаю!» Забавная реакция американского баскетболиста на русскую зиму
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