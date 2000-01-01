Защитник «Пари НН» Гленн Коузи с сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ представляет нижегородский клуб. Ранее американец ни разу не был в России и, скорее всего, впервые имеет дело с нашими зимами. Реакция о много говорит!
«О боже, я не понимаю!» Забавная реакция американского баскетболиста на русскую зиму
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