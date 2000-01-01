«О боже, я не понимаю!» Забавная реакция американского баскетболиста на русскую зиму

Защитник «Пари НН» Гленн Коузи с сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ представляет нижегородский клуб. Ранее американец ни разу не был в России и, скорее всего, впервые имеет дело с нашими зимами. Реакция о много говорит!