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Звёзды баскетбола в образах из игры GTA VI. Фото
Звёзды баскетбола в образах из игры GTA VI. Фото
Пока весь мир обсуждает новый трейлер GTA VI, ФИБА представила, как известные баскетболисты выглядели бы в этой игре. Вышло пафосно и брутально!
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Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
Яннис Адетокунбо
Яннис Адетокунбо
Никола Йокич
Никола Йокич
Стефен Карри
Стефен Карри
Шей Гилджес-Александер.
Шей Гилджес-Александер.
Лука Дончич
Лука Дончич
Звёзды баскетбола в образах из игры GTA VI. Максимально пафосно и брутально!
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