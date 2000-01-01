Невероятные 3D-трансляции будущего. Видео!
Будущее уже наступило. Стартап Trickshot показал баскетбольные 3D-трансляции, которые создаются на основе трёхмерных данных Canon. Выглядит просто невероятно!
Разработчики показали 3D-трансляции будущего. Выглядит просто невероятно!
Читайте также
Звёзды баскетбола в образах из игры GTA VI. Фото
Леброн повторил достижение Брайанта в «Лейкерс»
Реакция американского баскетболиста на нашу зиму
10 лучших игроков по числу очков за карьеру в НБА
Сколько получают самые дорогие игроки НБА в сутки?
Где самые вместительные арены в Единой лиге ВТБ
Как проходит тренировочный процесс ЦСКА. Видео
Генменеджер «Руны» посоревновался с тренером
Топ-7 самых низкооплачиваемых игроков НБА
11 самых высокорослых игроков НБА этого сезона
Школьная команда Флэгга разгромила соперника
В Сети завирусилось фото Вембаньямы и Фокса
Неужели нашёлся конкурент Вембаньяме? Видео
Кто быстрее всех набрал 27 000 очков за карьеру?
Сколько заработает Джеймс Харден в «Клипперс»?
Клубы НБА, не выигравшие серии плей-офф за 13 лет