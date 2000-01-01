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Невероятные 3D-трансляции будущего. Видео!
Невероятные 3D-трансляции будущего. Видео!
Будущее уже наступило. Стартап Trickshot показал баскетбольные 3D-трансляции, которые создаются на основе трёхмерных данных Canon. Выглядит просто невероятно!
AMP-версия
Разработчики показали 3D-трансляции будущего. Выглядит просто невероятно!
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