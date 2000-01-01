В Евролиге играют девять чемпионов НБА
Сезон Евролиги в самом разгаре. Сейчас в главном европейском турнире играют девять баскетболистов, бравших чемпионство в НБА. Кто же это?
Родриг Бьёбуа
Атакующий защитник «Анадолу Эфес» брал чемпионство в НБА в 2011 году с «Даллас Маверикс».
Марко Белинелли
Атакующий защитник «Виртуса» становился чемпионом НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» в 2014 году.
Огнен Кузмич
Центровой «Црвены Звезды» завоёвывал золото НБА в 2015 году с «Голден Стэйт Уорриорз».
Джордан Лойд
Защитник «Монако» выигрывал финал НБА в 2019 году с «Торонто Рэпторс».
Серж Ибака
Центровой «Баварии» также стал чемпионом НБА в 2019 году с «Торонто Рэпторс».
Девонте Кейкок
Центровой «Виртуса» взял чемпионство в НБА в 2020 году с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Костас Адетокунбо
Тяжёлый форвард «Панатинаикоса» также завоёвывал золото НБА в 2020 году с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Элайжда Брайант
Лёгкий форвард «Анадолу Эфес» выигрывал финал НБА в 2021 году вместе с «Милуоки Бакс».
Крис Кьоцца
Защитник «Басконии» брал чемпионство в НБА в 2022 году вместе с «Голден Стэйт Уорриорз».
В Евролиге играют девять чемпионов НБА. Кто, кроме Адетокунбо?
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