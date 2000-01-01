Топ-7 баскетболистов НБА по числу подписчиков в соцсетях. У лидера — больше 159 млн!

3-е место — Расселл Уэстбрук

Один из главных модников лиги забрался на третью строчку топа. Сейчас Расселл по своей инициативе пересел на скамейку запасных в «Клипперс», но по количеству подписчиков он обходит всех партнёров — 23 млн человек фолловят Уэстбрука.