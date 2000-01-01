Топ-7 игроков НБА по числу подписчиков в соцсетях
Баскетбол — один из самых популярных видов спорта, поэтому неудивительно, что у звёзд NBA в соцсетях миллионы подписчиков. А кто из игроков главной баскетбольной лиги входит в топ-7 по количеству фолловеров?
7-е место — Яннис Адетокунбо
Недавний рекордсмен «Бакс» по собранным отскокам остаётся одним из самых известных баскетболистов НБА. Прямо сейчас на грека со сложной фамилией подписано 16 млн человек.
6-е место — Клэй Томпсон
Атакующий защитник главной династии XXI века не мог остаться без своей армии поклонников. Более 17 млн человек сейчас фолловят четырёхкратного чемпиона в составе «Уорриорз».
5-е место — Лонзо Болл
Разыгрывающий «Буллз» не играет с января 2022-го из-за травмы и череды операций. Несмотря на отсутствие игровой практики, его компания Big Baller Brand продолжает приносить ему доход и лояльную аудиторию — на Лонзо подписано 18,3 млн человек.
4-е место — Кайри Ирвинг
Игрок «Маверикс» улетел от Болла сразу на 1,6 млн фолловеров — в его активе 19,7 млн подписчиков. Это неудивительно — скандальные высказывания Ирвинга часто оказываются в сводках новостей.
3-е место — Расселл Уэстбрук
Один из главных модников лиги забрался на третью строчку топа. Сейчас Расселл по своей инициативе пересел на скамейку запасных в «Клипперс», но по количеству подписчиков он обходит всех партнёров — 23 млн человек фолловят Уэстбрука.
2-е место — Стефен Карри
Карри был обязан оказаться в этом списке: очевидно, что у главной звезды непобедимых «Уорриорз» огромная толпа фанатов. От Уэстбрука Стефан оторвался почти в два раза — на Карри подписаны 55,6 млн человек.
1-е место — Леброн Джеймс
Главный рекордсмен последних лет — лицо НБА и всего баскетбола, поэтому по числу подписчиков он опережает всю предыдущую шестёрку, вместе взятую. 159 млн фолловеров — недостижимый показатель от Леброна.
Топ-7 баскетболистов НБА по числу подписчиков в соцсетях. У лидера — больше 159 млн!
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