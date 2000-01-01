Собака поддержала «Лейкерс» в матче с «Нью-Йорком»
На матче НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» с « Нью-Йорк Никс» (109:114) настоящей звездой стала собака. На трибунах четвероногий друг поддерживал калифорнийскую команду. Вы только посмотрите на эту милаху!
Собака поддержала «Лейкерс» в матче НБА. Какая она огромная и милая!
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