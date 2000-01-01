В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме!
Кажется, в ближайшие годы в НБА может появиться ещё один высокорослый игрок. Рост 17-летнего Хамана Малуаха — 218 см. Юный баскетболист уже разрывает в Африканской академии НБА.
Мощный парень
Антропометрические данные у 17-летнего парня — впечатляющие. Его рост — 218 см, размах рук — 228,6 см. При этом у Малуаха крутая дальность броска в прыжке и универсальность.
Крутой старт
Малуах учится в Африканской академии НБА в Сенегале. В августе этого года он стал MVP африканского лагеря НБА в проекте «Баскетбол без границ», а также дебютировал за основную сборную Южного Судана на ЧМ-2023.
Перспективы
Сейчас Хаман выступает на зимних просмотрах в рамках Лиги развития НБА. В одном из матчей Малуах набрал 22 очка и сделал 13 подборов. В драфт НБА баскетболист может попасть после окончания школы — в 2025 году.
В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме! У 17-летнего парня рост 218 см
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