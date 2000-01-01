Вембаньяма встретился с Бедардом! Новичок НХЛ учил баскетболиста играть в хоккей

Вембаньяма встретился с Бедардом. Фото

В США встретились два главных новичка сезона: Виктор Вембаньяма и Коннор Бедард. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» и центровой «Сан-Антонио Спёрс» обменялись формой и сделали совместное фото. Учитывая разницу в росте, это выглядело забавно!