Вембаньяма встретился с Бедардом. Фото
В США встретились два главных новичка сезона: Виктор Вембаньяма и Коннор Бедард. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» и центровой «Сан-Антонио Спёрс» обменялись формой и сделали совместное фото. Учитывая разницу в росте, это выглядело забавно!
Смена профессии
Во время встречи 178-сантиметровый Бедард решил научить 222-сантиметрового Вембаньяму играть в хоккей. Баскетболист с клюшкой в руках смотрелся слегка странно.
Вембаньяма встретился с Бедардом! Новичок НХЛ учил баскетболиста играть в хоккей
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