Во время тайм-аутов, перерывов и пауз в НБА принято развлекать местную публику. Вариантов много, но при этом можно ещё заработать! Недавно фанат «Индианы» попал с центра площадки и заработал $ 25 тыс.
$ 25 тыс. за пять секунд? Легко! Болельщик удивил всех точным попаданием с центра площадки
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