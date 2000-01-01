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«Детройт Пистонс» установил антирекорд НБА
«Детройт Пистонс» установил антирекорд НБА
Текущая регулярка НБА у «Детройт Пистонс» не получается от слова совсем. Команда из Мичигана даже установила антирекорд турнира по числу поражений подряд!
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Ужасная серия
Ужасная серия
«Пистонс» в этом сезоне проиграли 28 из 30 матчей регулярки НБА. При этом в 27 встречах «Детройт» потерпел поражения подряд. Это антирекорд в истории НБА!
Всего две победы
Всего две победы
«Пистонс» в этом сезоне удалось выиграть лишь два матча в конце октября: с «Шарлотт Хорнетс» (111:99) и с «Чикаго Буллз» (118:102).
Предыдущие рекордсмены
Предыдущие рекордсмены
Предыдущий антирекорд по серии поражений из 26 матчей принадлежал сразу двум командам. «Филадельфия Сиксерс» проиграла все встречи с 31 января по 29 марта 2014 года, а «Кливленд Кавальерс» — с 20 декабря 2010 по 11 февраля 2011 года.
«Детройт» обновил антирекорд НБА по числу поражений подряд. Кого они обошли?
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