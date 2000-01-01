«Детройт» обновил антирекорд НБА по числу поражений подряд. Кого они обошли?

Предыдущие рекордсмены

Предыдущий антирекорд по серии поражений из 26 матчей принадлежал сразу двум командам. «Филадельфия Сиксерс» проиграла все встречи с 31 января по 29 марта 2014 года, а «Кливленд Кавальерс» — с 20 декабря 2010 по 11 февраля 2011 года.