Эйтон проиграл юному фанату свои кроссовки. Видео
Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон сыграл с юным фанатом в «камень-ножницы-бумага». Победителем поединка стал маленький болельщик, а проигравшему Эйтону пришлось отдавать ему свои кроссовки.
Эйтон проиграл юному фанату свои кроссовки в «камень-ножницы-бумага». Видео
Читайте также
Звёзды баскетбола в образе Lego-человечков. Фото
«Детройт Пистонс» установил антирекорд НБА
Дончич устроил сюрприз персоналу «Далласа». Видео
Мартюк вошёл в элитный клуб в Единой лиге ВТБ
Болельщик попал бросок на $ 25 тыс.! Видео
Дончич и Куртуа пересеклись на матче НБА. Видео
Дичайший бросок Дончича с центра площадки. Видео
Леброн Джеймс старше трёх тренеров НБА
Вембаньяма встретился с Бедардом. Фото
В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме!
Собака поддержала «Лейкерс» в матче НБА
Топ-7 игроков НБА по числу подписчиков в соцсетях
В Евролиге играют девять чемпионов НБА
5 самых популярных спортсменов по запросам Google
Сын Аренаса удивил в обычной двусторонке. Видео
Невероятные 3D-трансляции будущего. Видео!