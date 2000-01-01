Эйтон проиграл юному фанату свои кроссовки в «камень-ножницы-бумага». Видео

Эйтон проиграл юному фанату свои кроссовки. Видео

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Деандре Эйтон сыграл с юным фанатом в «камень-ножницы-бумага». Победителем поединка стал маленький болельщик, а проигравшему Эйтону пришлось отдавать ему свои кроссовки.