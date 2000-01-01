Топ-5 самых возрастных команд НБА в сезоне-2023/2024
В НБА немало крутых возрастных игроков, но что насчёт опытных команд? Fadeaway World собрал пять клубов с наибольшим суммарным возрастом игроков.
5-е место — «Майами Хит»
Средний возраст команды — 27,8 года. Наиболее возрастным игрокам «Хит» — 35 и 37 лет.
4-е место — «Голден Стэйт Уорриорз»
Средний возраст «Уорриорз» — 28,5 года. Самым взрослым баскетболистам в клубе 35 и 38 лет.
3-е место — «Филадельфия Сиксерс»
Средний возраст команды — 28,6 года. Наиболее возрастным игрокам «Сиксерс» — 35 лет.
2-е место — «Милуоки Бакс»
Средний возраст «Бакс» — 28,8 года. Самым взрослым баскетболистам в клубе 35 лет.
1-е место — «Лос-Анджелес Клипперс»
Средний возраст команды — 29,1 года. Наиболее возрастным игрокам «Клипперс» — 35-38 лет.
Топ-5 самых возрастных команд НБА в сезоне-2023/2024
Читайте также
Топ-5 самых молодых команд НБА в сезоне-2023/2024
Эйтон проиграл юному фанату свои кроссовки. Видео
Звёзды баскетбола в образе Lego-человечков. Фото
«Детройт Пистонс» установил антирекорд НБА
Дончич устроил сюрприз персоналу «Далласа». Видео
Мартюк вошёл в элитный клуб в Единой лиге ВТБ
Болельщик попал бросок на $ 25 тыс.! Видео
Дончич и Куртуа пересеклись на матче НБА. Видео
Дичайший бросок Дончича с центра площадки. Видео
Леброн Джеймс старше трёх тренеров НБА
Вембаньяма встретился с Бедардом. Фото
В НБА скоро появится конкурент Вембаньяме!
Собака поддержала «Лейкерс» в матче НБА
Топ-7 игроков НБА по числу подписчиков в соцсетях
В Евролиге играют девять чемпионов НБА
5 самых популярных спортсменов по запросам Google