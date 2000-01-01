Фанат обратился с необычной просьбой к Вембаньяме
Юный фанат в матче «Бостон Селтикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (117:98) обратился с необычной просьбой к Виктору Вембаньяме. Парень даже сделал большой плакат с обращением к баскетболисту! Что же он написал?
Крутой плакат
«Мой учитель сказал, что я буду освобождён от домашних заданий, если у меня будут кроссовки Вемби», — написал фанат на плакате. Увы, получил парень заветную обувь или нет, так и не ясно.
Юный фанат обратился с необычной просьбой к Вембаньяме. Фото
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