Сегодня, 21 января, Джоэл Эмбиид провёл очередной матч регулярного сезона НБА, в котором он набирает как минимум 30 очков. Против «Шарлотт» центровому удалось набрать 33 очка.
Примечательно, что Эмбиид набирает как минимум 30 очков в последних 20 матчах. Это третий случай в истории лиги. А кто был ещё?
Первым был легендарный Уилт Чемберлен, который четыре раза за карьеру делал подобные серии!
А вторым был ныне разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден.
Эмбиид в последних 20 матчах НБА просто в ударе! Джоэл повторил успех Чемберлена и Хардена
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