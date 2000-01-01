Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич продолжает активно принимать участие в играх регулярного сезона НБА. Во время одной из тренировок словенец появился с необычной причёской. На Луке были косички.
Диллон Брукс уже успел заценить. А вы?
Лука, что ты наделал? Дончич появился на тренировке «Далласа» с необычной причёской
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