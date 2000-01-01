Сербский центровой «Денвера» Никола Йокич славится своими трипл-даблами. В истории НБА он занимает четвёртое место по количеству игр с 10+10+10.
Примечательно, что за свою карьеру чемпион НБА оформлял трипл-дабл в матчах с 29 клубами лиги. Осталась единственная команда, не пострадавшая от Йокича.
И это «Вашингтон Уизардс»! У Николы будет идеальная возможность исправить ситуацию 23 февраля.
Йокич славится своими трипл-даблами. Но есть один клуб, в матчах с которым он их не делал
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