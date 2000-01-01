Дончич установил уникальное достижение. Такое есть у Леброна и Брайанта

Дончич вошёл в элитный клуб игроков НБА
Лука Дончич стал членом крутого клуба игроков НБА. 24-летний словенец стал шестым игроком в истории лиги, который сыграет в пятом Матче всех звёзд среди игроков не старше 25 лет!
Уникальный баскетболист
Помимо Дончича, сыграть пять Матчей всех звёзд до 25 лет удавалось Леброну Джеймсу, Коби Брайанту, Шакилу О'Нилу, Айзее Томасу и Энтони Дэвису.
Предстоящий матч
На предстоящий матч Лука попал в состав Западной конференции. В его команде также будут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
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