Дончич установил уникальное достижение. Такое есть у Леброна и Брайанта

Дончич вошёл в элитный клуб игроков НБА

Лука Дончич стал членом крутого клуба игроков НБА. 24-летний словенец стал шестым игроком в истории лиги, который сыграет в пятом Матче всех звёзд среди игроков не старше 25 лет!