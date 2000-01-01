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Дончич вошёл в элитный клуб игроков НБА
Дончич вошёл в элитный клуб игроков НБА
Лука Дончич стал членом крутого клуба игроков НБА. 24-летний словенец стал шестым игроком в истории лиги, который сыграет в пятом Матче всех звёзд среди игроков не старше 25 лет!
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Уникальный баскетболист
Уникальный баскетболист
Помимо Дончича, сыграть пять Матчей всех звёзд до 25 лет удавалось Леброну Джеймсу, Коби Брайанту, Шакилу О'Нилу, Айзее Томасу и Энтони Дэвису.
Предстоящий матч
Предстоящий матч
На предстоящий матч Лука попал в состав Западной конференции. В его команде также будут Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер») и Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
Дончич установил уникальное достижение. Такое есть у Леброна и Брайанта
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