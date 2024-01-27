27 января 2024 года защитник «Далласа» Лука Дончич в матче с «Атлантой» набрал невероятные 73 очка. Таким образом, Дончич повторил достижение трёх великих спортсменов.
Лука стал четвёртым игроком в истории НБА, которому удалось набрать в игре НБА как минимум 73 очка. Ранее это удавалось Уилту Чемберлену (четыре раза), Дэвиду Томпсону и Коби Брайанту.
Лука Дончич стал четвёртым игроком в истории НБА с 73+ очками за матч. Кто ещё в списке?
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