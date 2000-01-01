Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Голден Стэйт Уорриорз» собрал 20 подборов, будучи 39-летним баскетболистом.
Таким образом, Джеймс стал вторым самым возрастным игроком в истории НБА с 20+ подборами за игру. На первом месте находится Дикембе Мутомбо (40 лет), на третьем — Хаким Оладжьювон (38 лет).
Леброн Джеймс собрал 20 подборов в матче НБА. На каком он месте среди возрастных игроков?
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