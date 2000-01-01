Центровой, новичок «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма помог своей команде обыграть «Миннесоту», один из лучших клубов НБА, с минимальной разницей — 113:112.
За 30 минут на площадке французский баскетболист отметился 23 очками (9 из 17 с игры, три из шести — трёхочковые), 10 подборами, шестью передачами, двумя перехватами и двумя блок-шотами.
Таким образом, Вембаньяма стал первым новичком в истории лиги, которому удалось оформить подобную статистическую линейку в матче НБА.
Вембаньяма помог «Сан-Антонио» обыграть одну из лучших команд. А ещё он удивил цифрами!
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