29 января 2024 года в матче с «Орландо» форвард «Финикса» Кевин Дюрант 10-м в истории НБА достиг отметки в 28 000 очков за профессиональную карьеру. Кому ещё из игроков это удавалось?
В первую пятёрку входят Леброн Джеймс (39 704+), Карим Абдул-Джаббар (38 387), Карл Мэлоун (36 928), Коби Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).
В оставшейся пятёрке, помимо Дюранта, также находятся Дирк Новицки (31 560), Уилт Чемберлен (31 419), Шакил О'Нил (28 596) и Кармело Энтони (28 289).
Кевин Дюрант стал 10-м в истории НБА с 28 000 очками за карьеру. Кто ещё в этом списке?
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