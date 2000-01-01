Дончич стал первым игроком в истории НБА по одному показателю. Такого ещё не делал никто!

Крутая статистика

В последних матчах Дончич набрал 101 очко (73 в игре с «Атлантой Хоукс» и 28 — с «Сакраменто Кингз»). По данным ESPN Stats Info, такого не удавалось ни одному игроку НБА в истории. Также на счету Луки 20 подборов и 24 результативные передачи.