Дончич установил уникальный рекорд НБА
Лука Дончич установил уникальное достижение НБА. Разыгрывающий «Даллас Маверикс» стал первым игроком в истории лиги, который оформлял в среднем 50-очковый трипл-дабл за две игры!
Крутая статистика
В последних матчах Дончич набрал 101 очко (73 в игре с «Атлантой Хоукс» и 28 — с «Сакраменто Кингз»). По данным ESPN Stats Info, такого не удавалось ни одному игроку НБА в истории. Также на счету Луки 20 подборов и 24 результативные передачи.
Дончич стал первым игроком в истории НБА по одному показателю. Такого ещё не делал никто!
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