30 января 2024 года центровой «Денвера» Никола Йокич сыграл против «Милуоки», где набрал 25 очков, сделал 16 подборов и отдал 12 передач за 40 минут на паркете.
Примечательно, что с 1965 года только у Уилта Чемберлена в активе больше матчей с 25+ очками, 15+ подборами и 10+ передачами — 25. На счету Йокича 21 подобная встреча.
Никола Йокич приблизился к невероятному достижению Чемберлена. Вопрос четырёх матчей!
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