Когда Дюрант наберёт 30 000 очков?
29 января Кевин Дюрант стал 10-м игроком в истории, набравшим 28 000 очков в НБА. А когда форвард «Финикса» сумеет добраться до отметки в 30 000 очков?
Статистика
По данным Sportskeeda, в среднем за карьеру Дюрант набирал 27,6 очка, однако в текущем сезоне этот показатель вырос до 28,4 очка за матч. Если Кевин продолжит в таком темпе и сыграет 31 из оставшихся 36 матчей, то к концу сезона у него может быть уже 28 892 очка.
День X
Предполагается, что достичь отметки в 30 000 форвард «Финикса» сможет к январю или февралю 2025 года. Конечно, если его результативность не снизится и он не будет пропускать много матчей из-за травм.
Уникальное достижение
Достичь отметки в 30 000 очков за карьеру удавалось лишь восьми игрокам НБА. При этом из действующих баскетболистов таким достижением обладает лишь Леброн Джеймс.
Аналитики подсчитали, когда Кевин Дюрант наберёт 30 000 очков в НБА
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