Аналитики подсчитали, когда Кевин Дюрант наберёт 30 000 очков в НБА

Статистика

По данным Sportskeeda, в среднем за карьеру Дюрант набирал 27,6 очка, однако в текущем сезоне этот показатель вырос до 28,4 очка за матч. Если Кевин продолжит в таком темпе и сыграет 31 из оставшихся 36 матчей, то к концу сезона у него может быть уже 28 892 очка.