Топ-10 самых продаваемых джерси в этом сезоне НБА
НБА составила список самых продаваемых джерси баскетболистов лиги. Чья форма входит в десятку самых продаваемых?
Стартовая пятёрка
Десятку самых продаваемых джерси открывает Дэмьен Лиллард. Следом идут Тайриз Макси (9-е место), Кевин Дюрант (8), Девин Букер (7) и Лука Дончич (6).
Лидеры
В топ-5 попали Яннис Адетокунбо (5), Виктор Вембаньяма (4), Леброн Джеймс (3), Джейсон Тейтум (2). Лидером же по продажам именных джерси стал Стефен Карри.
Топ-10 самых продаваемых джерси в сезоне-2023/2024 НБА
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