Защитник «Милуоки» Дэмьен Лиллард 1 февраля впервые сыграл против бывшей команды — «Портленда». Перед матчем Лиллард обнялся с фанаткой «Трэйл Блэйзерс», которая давно поддерживает клуб.
Лиллард сделал приятное болельщице «Портленда» со стажем. Милое видео
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