3 февраля 2024 года защитник «Клипперс» Расселл Уэстбрук в матче с «Детройтом» достиг отметки в 25 000 очков за профессиональную карьеру.
Примечательно, что Уэстбрук таким образом стал 25-м игроком в истории лиги, которому удалось достичь этой отметки.
Более того, Расселл стал вторым игроком после Леброна Джеймса с 25 000 очков, 9000 результативных передач и 8000 подборов за карьеру.
У Расселла Уэстбрука — 25 000 очков в НБА! Он не просто 25-й в истории с таким количеством
Читайте также
Дэмьен Лиллард с фанаткой «Портленда». Милое видео
Тренер Зоран Лукич — дирижёр. Забавное видео
Топ-10 самых продаваемых джерси в этом сезоне НБА
Когда Дюрант наберёт 30 000 очков в НБА?
188 см против 218 см — почувствуй разницу! Видео
Йокич близок к невероятному рекорду Чемберлена
Дончич установил уникальный снайперский рекорд НБА
У Дюранта — 28 000 очков в НБА! У кого столько же?
Вембаньяма — первый новичок в НБА с такими цифрами
Успех Леброна по подборам для возрастных игроков
Лука Дончич вошёл в элитный клуб игроков НБА
Дончич — четвёртый с 73+ очками. Кто ещё в списке?
Против кого Йокич не делал трипл-дабл в НБА?
Памятные фото: игроки с 70+ очками в матче НБА
Лука Дончич удивил своей необычной причёской. Фото
Эмбиид в последних 20 матчах НБА просто в ударе!