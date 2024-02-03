3 февраля 2024 года центровой «Денвера» Никола Йокич в матче с «Портлендом» набрал внушительные 27 очков (11 из 16 с игры), 22 подбора и 12 результативных передач.
Примечательно, что ранее никому не удавалось на протяжении 56 сезонов подряд показывать в играх подобные цифры! Последним игроком был Уилт Чемберлен в 1968 году.
Йокич стал автором уникального достижения. Это никому не удавалось 56 сезонов в НБА!
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