У форварда «Уорриорз» уникальная серия в НБА
Жонатан Куминга в матче с «Мемфис Гризллиз» набрал 29 очков при реализации 73,3%. Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» выдаёт потрясающие цифры в этом сезоне!
Крутые результаты
Для Куминги этот матч стал восьмым подряд, где он набирает 20+ очков. При этом более 50% мячей заброшено с игры.
У кого круче?
В этом сезоне только у трёх игроков подобная серия длилась дольше: у Янниса Адетокунбо (13 и 10 матчей), Николы Йокича (9 матчей) и Кавая Леонарда (9 матчей).
У форварда «Уорриорз» уникальная серия. Круче было лишь у трёх игроков в этом сезоне НБА!
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