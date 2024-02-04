У защитника «Клипперс» Расселла Уэстбрука — многомиллионная армия болельщиков по всему миру. Но, кажется, этот парень переплюнул всех их, показав впечатляющую коллекцию с джерси баскетболиста.
Вот это коллекция! Кажется, нашёлся самый преданный фанат Расселла Уэстбрука. Видео
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