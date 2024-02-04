4 февраля 2024 года защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри сыграл против «Атланты», набрав в общей сложности 60 очков, проведя на площадке 41 минуту.
Примечательно, что победитель игры не определился по итогам основного времени, но сильнее оказались «Хоукс» в дополнительное время.
Тем не менее это не помешало Стефену Карри повторить достижение Коби Брайанта, набрав 60 очков, будучи 35-летним игроком или старше.
Карри набрал 60 очков в матче НБА и повторил достижение легендарного Брайанта
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