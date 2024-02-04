«Минск» установил антирекорд в Единой лиге ВТБ
В первом круге турнира минчане не одержали ни одной победы. Такого ещё никогда не было!
Ужасные цифры
После первого круга «Минск» идёт последним в турнирной таблице. На счету команды 0 побед и 26 поражений. С сезона-2014/2015, когда Единая лига ВТБ перешла на двухкруговую систему регулярки, не было ещё ни одной команды без побед.
Предыдущий антирекорд
Предыдущий антирекорд принадлежал грузинской «Вите», которая завершила два круга с одной победой и 29 поражениями в сезоне-2015/2016.
«Минск» установил вечный антирекорд в регулярке Единой лиги ВТБ
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