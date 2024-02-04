«Минск» установил вечный антирекорд в регулярке Единой лиги ВТБ

Ужасные цифры

После первого круга «Минск» идёт последним в турнирной таблице. На счету команды 0 побед и 26 поражений. С сезона-2014/2015, когда Единая лига ВТБ перешла на двухкруговую систему регулярки, не было ещё ни одной команды без побед.