Форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во время командного сбора исполнил песню Майкла Джексона Rock With You. В Сети появилось соответствующее видео. Как вам его вокальные навыки? Только честно!
Майкл Джексон и Леброн Джеймс? Да, Король исполнил песню Короля! Видео
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