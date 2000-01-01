Карри забросил мяч из тоннеля, ведущего в раздевалки. Космическое видео!

Космический бросок Карри из тоннеля. Видео

Стефен Карри в очередной раз выдал нечто космическое. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» забросил мяч в кольцо из тоннеля, ведущего в раздевалки! Вы только посмотрите на это чудо.