Космический бросок Карри из тоннеля. Видео
Стефен Карри в очередной раз выдал нечто космическое. Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» забросил мяч в кольцо из тоннеля, ведущего в раздевалки! Вы только посмотрите на это чудо.
Карри забросил мяч из тоннеля, ведущего в раздевалки. Космическое видео!
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