Защитник «Милуоки» Дэмьен Лиллард принял участие в конкурсе трёхочковых бросков и Матче всех звёзд в рамках традиционного звёздного уикенда НБА 2024 года.
Лиллард стал победителем конкурса трёхочковых бросков, набрав в финальном раунде 26 очков, а также получил награду самому ценному игроку МВЗ, отметившись 39 очками и шестью передачами.
Таким образом, Дэмьен стал первым игроком в истории НБА, которому удалось в рамках одного уикенда выиграть и конкурс дальних бросков, и получить статуэтку MVP.
Очень продуктивный звёздный уикенд НБА. Для Дэмьена Лилларда — особенно!
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