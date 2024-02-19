19 февраля 2024 года центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. Для Таунса это уже четвёртое появление на МВЗ.
Сам Карл-Энтони в последней игре отметился 50 очками, восемью подборами и тремя передачами, проведя на площадке в общей сложности 28 минут со скамейки запасных.
Таким образом, Таунс стал четвёртым игроком в истории с 50+ очками на МВЗ НБА. Ранее это удавалось Джейсону Тейтуму (2023), Энтони Дэвису (2017) и Стефену Карри (2022).
Таунс стал четвёртым в истории Матчей всех звёзд НБА с 50+ очками. Кому ещё это удавалось?
Читайте также
Лиллард провёл продуктивный звёздный уикенд НБА
Вембаньяма набрал 1000 очков быстрее Джордана
Космический бросок Карри из тоннеля. Видео
Удивительный факт про Коби и Шака на МВЗ НБА
Кто первым отдал 500 передач в этом сезоне НБА?
Леброн Джеймс спел песню Майкла Джексона. Видео
«Минск» установил антирекорд в Единой лиге ВТБ
Карри повторил успех Коби после 60 очков в матче
Что за коллекция! Самый преданный фанат звезды НБА
У форварда «Голден Стэйт» уникальная серия в НБА
Дичайшая статистика Йокича. 56 лет такого не было!
У Расселла Уэстбрука — 25 000 очков в НБА!
Дэмьен Лиллард с фанаткой «Портленда». Милое видео
Тренер Зоран Лукич — дирижёр. Забавное видео
Топ-10 самых продаваемых джерси в этом сезоне НБА
Когда Дюрант наберёт 30 000 очков в НБА?