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19 февраля 2024 года центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. Для Таунса это уже четвёртое появление на МВЗ.
19 февраля 2024 года центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс принял участие в Матче всех звёзд в рамках звёздного уикенда НБА. Для Таунса это уже четвёртое появление на МВЗ.
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Сам Карл-Энтони в последней игре отметился 50 очками, восемью подборами и тремя передачами, проведя на площадке в общей сложности 28 минут со скамейки запасных.
Сам Карл-Энтони в последней игре отметился 50 очками, восемью подборами и тремя передачами, проведя на площадке в общей сложности 28 минут со скамейки запасных.
Таким образом, Таунс стал четвёртым игроком в истории с 50+ очками на МВЗ НБА. Ранее это удавалось Джейсону Тейтуму (2023), Энтони Дэвису (2017) и Стефену Карри (2022).
Таким образом, Таунс стал четвёртым игроком в истории с 50+ очками на МВЗ НБА. Ранее это удавалось Джейсону Тейтуму (2023), Энтони Дэвису (2017) и Стефену Карри (2022).
Таунс стал четвёртым в истории Матчей всех звёзд НБА с 50+ очками. Кому ещё это удавалось?
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