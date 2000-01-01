Звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс проводит свой 21-й сезон в НБА. За сезон-2023/2024 Джеймс набрал уже 1246 очков.
Примечательно, что в истории НБА, помимо самого Леброна Джеймса, 21-е сезоны проводили Дирк Новицки, Кевин Гарнетт, Кевин Уиллис и Роберт Пэриш.
Самое интересное, что эти игроки набрали на всех в своём 21-м сезоне 1230 очков — это меньше, чем у Леброна Джеймса на данный момент (1246)!
Невероятная продуктивность в свой 21-й сезон! Впечатляющая статистика Леброна Джеймса
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