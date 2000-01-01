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Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в период с 23 по 26 февраля 2024 года принял участие в трёх матчах в рамках регулярного сезона НБА.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в период с 23 по 26 февраля 2024 года принял участие в трёх матчах в рамках регулярного сезона НБА.
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И во всех этих встречах первый номер драфта 2023 года совершал как минимум пять блок-шотов! Это просто невероятный показатель для французского новичка.
И во всех этих встречах первый номер драфта 2023 года совершал как минимум пять блок-шотов! Это просто невероятный показатель для французского новичка.
Таким образом, Вембаньяма стал вторым новичком в истории лиги после Шакила О'Нила (1993) как минимум с пятью блок-шотами в трёх встречах кряду.
Таким образом, Вембаньяма стал вторым новичком в истории лиги после Шакила О'Нила (1993) как минимум с пятью блок-шотами в трёх встречах кряду.
Стена, которую не преодолеть. Виктор Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам в НБА
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