Защитник «Далласа» Лука Дончич любит исполнить непростые броски что во время матчей НБА, что вне самих официальных игр. Словенская звезда снова отметился эффектным попаданием!
Не перестаёт удивлять. Лука Дончич исполнил невероятный бросок с первой попытки!
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