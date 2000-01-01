Защитник «Далласа» Лука Дончич по итогам сезона-2023/2024 НБА может стать автором уникального достижения, войдя в один ряд с легендарными Уилтом Чемберленом и Каримом Абдул-Джаббаром.
Так, Дончич может повторить достижение Чемберлена и Абдул-Джаббара по сумме набранных очков, собранных подборов и отданных передач в среднем — 53 — за последние 60 сезонов.
Сейчас словенский баскетболист делает в среднем 34 очка, 10 передач и девять подборов, как раз достигая суммарной отметки этих метрик до 53. Осталось лишь поддерживать этот уровень до конца!
Уникальность зашкаливает! Дончич идёт по пятам легендарных Абдул-Джаббара и Чемберлена
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