Леброн вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА. Кто ещё в топ-7?

Леброн — на шестом месте по сыгранным матчам в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на чистое шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА. Кто ещё оказался в топ-7 по этому показателю?