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Леброн — на шестом месте по сыгранным матчам в НБА
Леброн — на шестом месте по сыгранным матчам в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вышел на чистое шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА. Кто ещё оказался в топ-7 по этому показателю?
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7-е место — Карл Мэлоун
7-е место — Карл Мэлоун
Тяжёлый форвард отыграл за «Юту Джаз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» 1476 матчей.
6-е место — Леброн Джеймс
6-е место — Леброн Джеймс
За «Лейкерс», «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс» форвард провёл 1477 матчей.
5-е место — Джон Стоктон
5-е место — Джон Стоктон
На счету бывшего разыгрывающего «Юты Джаз» 1504 матча.
4-е место — Дирк Новицки
4-е место — Дирк Новицки
Немецкий центровой отыграл за «Даллас Маверикс» 1522 матча.
3-е место — Винс Картер
3-е место — Винс Картер
В составе «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санс», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланта Хоукс» атакующий защитник провёл 1541 матч.
2-е место — Карим Абдул-Джаббар
2-е место — Карим Абдул-Джаббар
На счету бывшего центрового «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» 1560 матчей.
1-е место — Роберт Пэриш
1-е место — Роберт Пэриш
Центровой отыграл за «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостон Селтикс», «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз» 1611 матчей.
Леброн вышел на шестое место по количеству сыгранных матчей в НБА. Кто ещё в топ-7?
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