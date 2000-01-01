Невероятное долголетие
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прежде всего известен своей стабильностью в вопросах набора очков.
Активная серия Леброна Джеймса
Удивительно, но Леброн последний раз набирал менее 10 очков за встречу аж в далёком 2007 году — произошло это в матче с «Милуоки».
Связь с Шакилом О'Нилом
С тех пор Джеймс набирает как минимум 10 очков на протяжении 1207 матчей кряду. Забавно, что член Зала славы Шакил О'Нил за свою карьеру провёл аналогичное количество встреч.
Сколько-сколько матчей? Шикарная результативность Леброна, но при чём тут всё-таки Шакил
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