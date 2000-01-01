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Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги
Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги
Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс официально стал лучшим бомбардиром в истории Евролиги. Кого обошёл 33-летний баскетболист?
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5-е место — Серхио Льюль
5-е место — Серхио Льюль
Разыгрывающий защитник «Реала» за карьеру набрал 3889 очков.
4-е место — Хуан Карлос Наварро
4-е место — Хуан Карлос Наварро
На счету бывшего атакующего защитника «Барселоны» 4152 очка.
3-е место — Нандо Де Коло
3-е место — Нандо Де Коло
Разыгрывающий защитник АСВЕЛа набрал 4396 очков.
2-е место — Вассилис Спанулис
2-е место — Вассилис Спанулис
На счету бывшего разыгрывающего защитника «Олимпиакоса» 4455 очков.
1-е место — Майк Джеймс
1-е место — Майк Джеймс
Разыгрывающий защитник «Монако» набрал 4464 очка.
Майк Джеймс — лучший бомбардир в истории Евролиги. Кого он обошёл?
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