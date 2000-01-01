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Что произошло?
Что произошло?
10 марта 2024 года защитник «Далласа» Лука Дончич против «Детройта» набрал солидные 39 очков, 10 подборов и 10 результативных передач за 37 минут на площадке.
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Статистический факт
Статистический факт
Примечательно, что это пятый матч кряду, в котором словенский защитник оформляет трипл-дабл как минимум с 35 набранными очками. Дончич — первый, кому удавалось это.
Кому ещё удавалось это?
Кому ещё удавалось это?
В список лидеров также входят Расселл Уэстбрук (3), Оскар Робертсон (3) и Джеймс Харден (2). Отрыв Луки только увеличивается!
Трипл-даблы — это наше всё! Уникальная серия Луки Дончича просто впечатляет
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