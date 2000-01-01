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Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Экс первая ракетка мира Роджер Федерер посетил матч «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» (113:126). Легендарный теннисист пообщался с командой и сделал фото со Стефеном Карри!
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Федерер посетил матч «Голден Стэйт Уорриорз» и пообщался с командой. Видео
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