Федерер посетил матч «Голден Стэйт Уорриорз» и пообщался с командой. Видео

Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео

Экс первая ракетка мира Роджер Федерер посетил матч «Голден Стэйт Уорриорз» и «Сан-Антонио Спёрс» (113:126). Легендарный теннисист пообщался с командой и сделал фото со Стефеном Карри!